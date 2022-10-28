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Андрющенко повідомив, хто відповідальний за викрадення дітей з окупованого Маріуполя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Андрющенко повідомив, хто відповідальний за викрадення дітей з окупованого Маріуполя
Омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова вивезла понад 1300 дітей з Маріуполя
фото з відкритих джерел

Андрющенко: «Львова-Бєлова і є військовий злочинець, який потребує покарання, так само як і Путін»  

У викраденні великої кількості українських дітей з Маріуполя винна дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, яка вивезла понад 1300 дітей з тимчасово окупованого міста. Про це сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі «Еспресо».

«Ця людина – це мій персональний ворог. Ця людина вивезла понад 1300 дітей з Маріуполя. Це просто людожерка. Вона уже «всиновила» дві дитини з Маріуполя. Перший – це хлопчик 16-ти років, вже він отримав від неї російський паспорт. Ще в нього є сестричка п'яти-шести років. Десь місяць тому, вони її притягнула до Росії і якщо не всиновила, то почала процедуру всиновлення і надання громадянства», – зазначив радник міського голови Маріуполя.

На думку Андрющенка, Львова-Бєлова особисто винна у викраденні великої кількості українських дітей. «Нещодавно шість дітей було повернуто до матері, росіяни казали, що вони сироти. Це по рівню нелюдяності та наслідків в місті на рівні з історією про Драмтеатр. Ця Львова-Бєлова і є військовий злочинець, який потребує покарання, так само як і Путін. Вона заявила, що 350 дітей сама «всиновила». Вона особисто виторгувала у Державної думи спрощений процес усиновлення «дітей з Донбасу», але він стосується дітей, які вивезені в РФ в цю фазу війни. Непоодинокі випадки, коли батьки перебувають в Україні. Всіх сиріт було евакуйовано в перші дні війни, тому це загублені діти або розлучені родини», – підсумував радник мера.

Раніше повідомлялося, що дитячий омбудсмен країни-терористки РФ Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя. Про це вона розповіла на пресконференції 26 жовтня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рашисти примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області, до Криму. Зокрема вже вивезено 12 вихованців комунального закладу.  

Також гауляйтери тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей збираються вивезти українських дітей до захопленого Криму та Росії.

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