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    У світі

    Німеччина припиняє постачання озброєння Туреччині через операцію у Сирії

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    <span>Глава МЗС Німеччини Гайко Маас</span> - Німеччина припиняє постачання озброєння Туреччині через операцію у Сирії
    Глава МЗС Німеччини Гайко Маас

    Німеччини з 2016 року зайняла жорстку позицію щодо оборонного експорту до Туреччини

    Влада Німеччини припинить поставки військової продукції до Туреччини через військову операцію Анкари у Сирії.

    Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє Bild.

    «Через військовий наступ Туреччини в північно-східній Сирії федеральний уряд більше не буде видавати нові дозволи на продукцію військового призначення, яка може бути використана Туреччиною в Сирії», – сказав Маас.

    Він нагадав, що влада Німеччини з 2016 року зайняла жорстку позицію щодо оборонного експорту до Туреччини, зокрема через дії турецької сторони в районі Афріна в Сирії.

    Туреччину, за даними за 2018 рік, припадає близько третини вартості експорту військової продукції ФРН – 248,2 млн євро із загальної суми в 770,8 млн євро.

    Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня.

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

    Як повідомлялося, Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста.

    Туреччина МЗС Німеччина уряд озброєння
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