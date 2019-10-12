Німеччина припиняє постачання озброєння Туреччині через операцію у Сирії
Німеччини з 2016 року зайняла жорстку позицію щодо оборонного експорту до Туреччини
Влада Німеччини припинить поставки військової продукції до Туреччини через військову операцію Анкари у Сирії.
Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє Bild.
«Через військовий наступ Туреччини в північно-східній Сирії федеральний уряд більше не буде видавати нові дозволи на продукцію військового призначення, яка може бути використана Туреччиною в Сирії», – сказав Маас.
Він нагадав, що влада Німеччини з 2016 року зайняла жорстку позицію щодо оборонного експорту до Туреччини, зокрема через дії турецької сторони в районі Афріна в Сирії.
Туреччину, за даними за 2018 рік, припадає близько третини вартості експорту військової продукції ФРН – 248,2 млн євро із загальної суми в 770,8 млн євро.
Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.
Як повідомлялося, Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста.