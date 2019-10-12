Макрон закликав Трампа якнайшвидше зупинити турецький наступ у Сирії



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Дональд Трамп та Еммануель Макрон Фото EPA-EFE

Напередодні французький лідер провів телефонну розмову з главою Білого дому

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

Зазначається, що напередодні французький лідер провів телефонну розмову з главою Білого дому і «наголосив на необхідності в першу чергу запобігти будь-якому відродженню ІДІЛ в регіоні, підтримати тих, хто воював разом з нами проти терористів і захистити цивільне населення».

«З цією метою президент Республіки нагадав про необхідність якнайшвидшого припинення турецького наступу», – заявили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала антитерористичну операцію в Сирії.