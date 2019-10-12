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    У світі

    Макрон закликав Трампа якнайшвидше зупинити турецький наступ у Сирії

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    <p>Дональд Трамп та Еммануель Макрон</p> - Макрон закликав Трампа якнайшвидше зупинити турецький наступ у Сирії

    Дональд Трамп та Еммануель Макрон

    Фото EPA-EFE

    Напередодні французький лідер провів телефонну розмову з главою Білого дому

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

    Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

    Зазначається, що напередодні французький лідер провів телефонну розмову з главою Білого дому і «наголосив на необхідності в першу чергу запобігти будь-якому відродженню ІДІЛ в регіоні, підтримати тих, хто воював разом з нами проти терористів і захистити цивільне населення».

    «З цією метою президент Республіки нагадав про необхідність якнайшвидшого припинення турецького наступу», – заявили в Єлисейському палаці.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала антитерористичну операцію в Сирії.

    Туреччина ІДІЛ США Дональд Трамп Еммануель Макрон
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