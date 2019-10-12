Макрон закликав Трампа якнайшвидше зупинити турецький наступ у Сирії
Дональд Трамп та Еммануель Макрон
Напередодні французький лідер провів телефонну розмову з главою Білого дому
Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.
Про це повідомляє французька газета Le Figaro.
Зазначається, що напередодні французький лідер провів телефонну розмову з главою Білого дому і «наголосив на необхідності в першу чергу запобігти будь-якому відродженню ІДІЛ в регіоні, підтримати тих, хто воював разом з нами проти терористів і захистити цивільне населення».
«З цією метою президент Республіки нагадав про необхідність якнайшвидшого припинення турецького наступу», – заявили в Єлисейському палаці.
Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала антитерористичну операцію в Сирії.