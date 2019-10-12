Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста
Було узято під контроль місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату
У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.
Про це заявили в Міноборони Туреччини, повідомляє Anadolu.
«У ході успішних операцій, що проводяться в рамках операції «Джерело миру», місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату, було узято під контроль», – йдеться в повідомленні міністерства.
[ВИДЕО]Город #Расулайн на северо-востоке Сирии очищен от террористов https://t.co/CtV5ni7931 #Сирия #террор #Источникмира #Турция pic.twitter.com/tiyIFObO5l— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 12, 2019
Як нагадує видання, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію «Джерело миру» в Сирії на схід від річки Євфрат з метою ліквідувати терористичні загрози біля кордонів Туреччини і створити зону безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.
Я повідомлялося, міністерство оборони Туреччини повідомило, що під час операції «Мирна весна» було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії.