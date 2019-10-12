Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста



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Було узято під контроль місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату

У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

Про це заявили в Міноборони Туреччини, повідомляє Anadolu.

«У ході успішних операцій, що проводяться в рамках операції «Джерело миру», місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату, було узято під контроль», – йдеться в повідомленні міністерства.

Як нагадує видання, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію «Джерело миру» в Сирії на схід від річки Євфрат з метою ліквідувати терористичні загрози біля кордонів Туреччини і створити зону безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

Я повідомлялося, міністерство оборони Туреччини повідомило, що під час операції «Мирна весна» було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії.