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    У світі

    Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста

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    Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста

    Було узято під контроль місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату

    У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

    Про це заявили в Міноборони Туреччини, повідомляє Anadolu.

    «У ході успішних операцій, що проводяться в рамках операції «Джерело миру», місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату, було узято під контроль», – йдеться в повідомленні міністерства.

    Як нагадує видання, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію «Джерело миру» в Сирії на схід від річки Євфрат з метою ліквідувати терористичні загрози біля кордонів Туреччини і створити зону безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    Я повідомлялося, міністерство оборони Туреччини повідомило, що під час операції «Мирна весна» було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії.

    Туреччина Сирія військові
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