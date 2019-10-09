Ердоган оголосив про початок військової операції в Сирії



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Мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, біля південних кордонів Туреччини, заявив Ердоган

За словами Ердогана, операція «Джерело миру» усуне терористичну загрозу стосовно Туреччини

Збройні сили Туреччини почали антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Про початок операції заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Twitter.

Він повідомив, що операція проти терористичних організацій PKK/YPG і Daesh на півночі Сирії отримала назву «Джерело миру». За словами Ердогана, мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, біля південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії.

За словами Ердогана, операція «Джерело миру» усуне терористичну загрозу стосовно Туреччини, та в Сирії буде створена «зона безпеки», куди повернуться сирійські біженці.

«Операція «Джерело миру» спрямована на захист територіальної цілісності Сирії і врятує жителів Сирії від тероризму», - заявив турецький лідер.

Ердоган побажав успіхів турецьким військовослужбовцям і бійцям сирійської опозиції, які беруть участь в операції у Сирії.

Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії. Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

Джерело: Анадолу