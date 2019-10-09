Ердоган оголосив про початок військової операції в Сирії
За словами Ердогана, операція «Джерело миру» усуне терористичну загрозу стосовно Туреччини
Збройні сили Туреччини почали антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.
Про початок операції заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Twitter.
Він повідомив, що операція проти терористичних організацій PKK/YPG і Daesh на півночі Сирії отримала назву «Джерело миру». За словами Ердогана, мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, біля південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії.
За словами Ердогана, операція «Джерело миру» усуне терористичну загрозу стосовно Туреччини, та в Сирії буде створена «зона безпеки», куди повернуться сирійські біженці.
«Операція «Джерело миру» спрямована на захист територіальної цілісності Сирії і врятує жителів Сирії від тероризму», - заявив турецький лідер.
Ердоган побажав успіхів турецьким військовослужбовцям і бійцям сирійської опозиції, які беруть участь в операції у Сирії.
Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії. Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.
Джерело: Анадолу