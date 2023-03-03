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У Німеччині автобус зіштовхнувся з вантажівкою: десятки постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Німеччині автобус зіштовхнувся з вантажівкою: десятки постраждалих
Внаслідок ДТП 27 людей отримали поранення, деякі з них у важкому стані
Thomas Warnack

Водій автобуса виїхав на зустрічну смугу

У Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини десятки людей отримали поранення після зіткнення автобуса з вантажівкою. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що внаслідок аварії 27 людей отримали поранення, деякі з них у важкому стані. Більшість постраждалих – молоді люди.

Лобове зіткнення сталося близько 7:00 ранку у німецькому місті Біберах після того, як водій автобуса виїхав на зустрічну смугу.

У Німеччині автобус зіштовхнувся з вантажівкою: десятки постраждалих фото 1
Thomas Warnack

За даними поліції, причини маневру водія автобуса наразі невідомі. Водій був серйозно травмований, через що рятувальникам довелося «вирізати» його із автобуса, аби доставити до лікарні для надання допомоги.

Для транспортування водіїв обох транспортних засобів до шпиталів був задіяний гелікоптер.

До слова, раніше поліція показала статистику найпоширеніших причин ДТП в Україні.

Теги: ДТП Німеччина автобус

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