У Голосіївському районі в ДТП загинув мотоцикліст (фото)

В столиці під час ДТП загинув мотоцикліст

На вулиці Академіка Заболотного сталася смертельна ДТП

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалим по вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

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Встановлено, що рухаючись по проїжджій частині водій мотоцикла «Сузукі» не впорався із керуванням та впав з транспортного засобу. При падінні він вдарився головою о проїжджаючий в зустрічному напрямку автомобіль «Форд» під керуванням 22-річного вінничанина.

Внаслідок аварії мотоцикліст отримав тяжкі травми та помер у медичному закладі. Ним виявився 41-річний киянин.

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Слідчі розпочали за фактом кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває, встановлюються повні обставини автопригоди.