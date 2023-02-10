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Найпоширеніші причини ДТП у 2022 році: поліція показала статистику

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Найпоширеніші причини ДТП у 2022 році: поліція показала статистику
Українці вкрай необережні на дорогах
фото з відкритих джерел

З’явилися нові обставини, що зумовлювали тяжкі ДТП на дорогах – наявність штучних перешкод та відсутність дорожніх знаків

За 2022 рік в Україні трапилось понад 18 тис. ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та приблизно 23 тис. людей отримали травми. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Основними причинами дорожніх аварій стали:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду перехресть;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів;
  • недотримання дистанції.

Найпоширеніші види ДТП із потерпілими:

  • зіткнення (39,7%);
  • наїзд на пішохода (28,4%);
  • наїзд на перешкоду (13,3%).

Найбільше людей гине через:

  • зіткнення (33,6%);
  • наїзд на пішохода (31,3%);
  • наїзд на перешкоду (16,1%).

ДТП за участю нетверезих водіїв: 790 аварій – саме через перебування водіїв у стані сп’яніння. У цих ДТП 91 особа загинула та 1031 – травмована.

Працівники поліції за 2022 рік склали 134 520 адмінпротоколів щодо керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння.

ДТП за участю дітей: зареєстровано 2625 аварій, у яких 125 дітей загинуло та майже 3 тис. дітей травмовано.

ДТП за участю пішоходів: сталося 5284 аварій із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 874 особи та 4799 – травмовано.

«Я не забув навести порівняння з позаминулим роком і показати динаміку. Статистично – вона позитивна. Але я спеціально не роблю цього (експерти мають всю статистику і для себе побачать), бо зменшення рівня ДТП, звісно ж, пов’язано з багатьма причинами та факторами, включно зі зменшенням на певних дорогах країни транспортних засобів та, відповідно, інтенсивності дорожнього руху, окупацією територій…» – зазначив представник патрульної поліції.

Також він зауважив, що частина жертв у ДТП – також наслідок нападу РФ і ворог має за це також відповісти.

Крім того, з’явилися нові обставини, що зумовлювали тяжкі ДТП на дорогах – наявність штучних перешкод та відсутність належних дорожніх знаків. Проте це все було потрібно задля найвищої мети – оборони нашої країни. До того ж катастрофічним для безпеки дорожнього руху є відключення світла.

Поліція проводила заходи на зниження рівня аварійності на території країни: відновили роботу 128 камер автоматичної фіксації, із 24 лютого – посилений режим патрулювання – збільшилася присутність звичайних автопатрулів, які додатково слідкують за ситуацією на дорогах. Також у місцях, де не встановлено системи автоматичної фіксації, на автодорогах України відновили роботу щодо контролю за швидкістю руху автомобілів за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM (крім областей, де тривають постійні бойові дії).

«Вкотре наголошую: в умовах воєнного стану на дорозі потрібно бути вдвічі уважнішими! Не нехтуйте власною безпекою! Дотримуйтесь ПДР» – написав Білошицький.

Нагадаємо, напередодні у столиці позашляховик перекинув машину швидкої допомоги – у Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото).

Також нещодавно у Вінницькій області автівка врізалася у фуру: є жертви (фото).

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Полтава сталася автотроща за участю маршрутки та фури, унаслідок чого загинули люди. 

До слова, поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: на момент ДТП в автобусі перебувало приблизно 40 осіб. Потерпіло 20 людей, серед яких одна дитина. 

Читайте також: Як змінилася криміногенна ситуація в Україні за час війни: роз'яснення поліції 
Теги: ДТП поліція аварія

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