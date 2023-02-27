Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинуло двоє жінок

Двох жінок-пішоходів збила вантажівка, яка зіткнулась з автомобілем Volkswagen

У неділю, 26 лютого, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП, в якій загинуло двоє жінок. Про це повідомили у поліції Київської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«О 18 годині, вантажний автомобіль, під керуванням 36-річного білоцерківця, здійснював розворот у дозволеному місці. В цей момент 33-річний кермувальник Volkswagen допустив зіткнення із вантажівкою, яка внаслідок заносу скоїла наїзд на двох пішоходів», – йдеться у повідомленні.

фото: Поліція Київської області

фото: Поліція Київської області

Одна з них, 40-річна жінка загинула одразу під колесами вантажівки. Друга, 62-річна жінка з ампутованою кінцівкою, померла дорогою до лікарні у автомобілі швидкої допомоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поліцейські слідчого управління Київщини за фактом ДТП зі смертельним наслідком розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 ККУ – заподіяння загибелі кількох осіб в автомобільній аварії.

Нагадаємо, що зранку 27 лютого в Києві на Троєщині маршрутка влетіла в легковик.

До слова, нещодавно смертельна ДТП трапилась на Дніпропетровщині: серед постраждалих четверо дітей.