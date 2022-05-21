Німеччиною пронісся потужний торнадо: щонайменше 40 постраждалих (відео)

Торнадо валив дерева та пошкодив багато будівель

Німецьким містом Падербон 20 травня пронісся величезний торнадо. Негода наробила дуже багато лиха не лише в цьому містечку на Заході країни. Про це повідомляє Associated Press.

Зазнали поранень кілька десятків людей, а також є постраждалі.

Метеорологи попереджали про значне погіршення погоди в п'ятницю – сильні дощі та град, а шторми з поривами вітру до 130 кілометрів на годину. Проте все почалося ще днем раніше, 19 травня.

Тоді вже були значні ускладнення в русі транспорту через погоду. Згодом вирвані із корінням та просто повалені дерева перекривали не лише автомобільні дороги, а й залізничні колії.

Також у західній Німеччині були затоплені сотні підвалів.

«Від 30 до 40 поранених, щонайменше 10 з них серйозно», – заявили в поліції Падерборна.

Після торнадо місцеві правоохоронці закликали людей не покидати домівки, щоб не було більше постраждалих. Також це було необхідно, щоб нічого не заважало роботі рятувальників.

Нагадаємо, 1 травня, у США в штаті Канзас пронісся торнадо. Стихія призвела до руйнувань і пошкодила сотні будинків, залишивши без електрики понад 15 тисяч людей. Влада повідомляє про кількох травмованих і трьох загиблих.