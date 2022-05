Маск домагався бортпровідницю? Бізнесмен вимагає доказів

Ілон Маск нібито домагався бортпровідницю, яка працювала за контрактом у корпоративному авіапарку компанії SpaceX. Про звинувачення на адресу очільника SpaceX написало видання Business Insider.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався 2016 року. Маск буцімто показував жінці свій ерегований пеніс, гладив її по нозі (без її дозволу) та пропонував бортпровідниці купити коня в обмін на еротичний масаж.

Business Insider стверджував, що 2018 року SpaceX заплатила постраждалій $250 тис. за врегулювання цього скандалу. ЗМІ дізналося цю інформацію від подруги бортпровідниці.

Сам Маск прокоментував ці обвинувачення виданню Business Insider фразою «Якби я був схильний до сексуальних домагань, навряд чи це б сталося лише раз за мою тридцятирічну бізнес-кар’єру». І назвав цю історію «політично вмотивованою».

Пізніше у Twitter Ілон Маск прямо заявив, що «ці дикі звинувачення не відповідають дійсності». А згодом зазначив, звертаючись до подруги імовірної жертви харрасменту: «У мене є виклик цій брехусі, яка стверджує, що її подруга бачила мене «відкритим»в – опишть хоча б одну річ, будь що (шрами, татуювання), що невідомо громадськості».

Бізнесмен запевнив, що це неможливо буде зробити, бо цього ніколи не було.

