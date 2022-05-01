Потужний торнадо зрівняв будинки із землею в американському Канзасі, є жертви (відео)

У результаті сильного смерчу постраждала понад тисяча будівель

У США в штаті Канзас пронісся торнадо. Стихія призвела до руйнувань і пошкодила сотні будинків, залишивши без електрики понад 15 тисяч людей. Влада повідомляє про кількох травмованих і трьох загиблих. Про це інформує AP.

Жертвами стихії стали студенти-метеорологи університету Оклахоми, які рятувалися від шторму і потрапили в смертельну ДТП. Їм було 18, 20 і 22 роки. Як вказується у звіті дорожнього патруля Оклахоми, автомобіль здійснив гідропланування і був збитий тягачем з причепом.

За даними влади, в результаті сильного смерчу постраждала понад тисяча будівель.

Незважаючи на масштабні руйнування, повідомлень про загиблих або отриманих критичних травмах в результаті самого торнадо не надходило. Офіційні особи повідомили, що було зареєстровано лише кілька поранених в окрузі Седжвік.

Серед сильно пошкоджених будівель виявилися мерія, оздоровчий центр в Андовері та початкова школа Прері-Крік.

Губернатор штату Канзас Лаура Келлі оголосила надзвичайний стан у найбільш постраждалих районах.

Крім торнадо, в декількох містах на рівнинах був зареєстрований великий град.

Нагадаємо, торік територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинуло вже 79 людей.

Раніше влада штату повідомляла, що як мінімум 50 людей могли загинути через негоду.