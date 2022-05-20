США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо, – The Washington Post

Нова американська допомога для ЗСУ включатиме зенітну артилерію

Верхня палата Конгресу США проголосувала за черговий пакет допомоги для України, розміром 40 млрд доларів. Про це пише у своєму матеріалі впливове американське видання The Washington Post.

З цих коштів близько $20 млрд підуть на пряму військову допомогу. Зокрема, зазначає видання, цей пакет допомоги включатиме передачу передових систем озброєння.

The Washington Post пише, що йдеться про зенітні ракетні комплекси Patirot та далекобійну артилерію.

Це військове озброєння допоможе Збройним силам України закрити небо у регіонах, де ведуться бойові дії, та змінити перебіг війни на свою користь.

Нагадаємо, що про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.

Після початку повномасштабної російсько-української війни НАТО перекинув комплекси Patriot до Польщі, а пізніше, у кінці березня, підрозділи, відповідальні за розгортання американських зенітних ракетних комплексів, з’явилися у Словаччині.

У березні ж президент України Володимир Зеленський, звернувшись до Конгресу США, попросив надати Збройним силам України новітні системи ППО, щоб Україна могла закрити небо від російських ракет та літаків.