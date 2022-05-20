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    Генсек ООН отримав таємне послання від Лукашенка

    Лукашенко передав генсеку ООН особисте послання - Генсек ООН отримав таємне послання від Лукашенка
    Лукашенко передав генсеку ООН особисте послання
    фото з відкритих джерел

    Постійний представник Білорусі в ООН зустрівся з генсеком організації

    Білоруський диктатор Олександр Лукашенко передав особисте послання генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу. Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

    Постійний представник Білорусі в ООН зустрівся із генсеком організації. У центрі розмови опинилися глобальні проблеми.

    Сторони також обговорили політику санкцій щодо Білорусі.

    Послання від Лукашенка може стати підтвердженням чуток про тимчасове скасування американських санкцій проти Білорусі. США нібито припинять дію обмежень на 6 місяців, якщо білоруське керівництво дозволить транзит українського зерна в литовський порт Клайпеда.

    До слова, 20 травня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

    Теги: МЗС росія окупанти США Олександр Лукашенко ООН війна транзит Україна Генсек ООН президент окупація #stoprussia
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    Генсек ООН отримав таємне послання від Лукашенка