Генсек ООН отримав таємне послання від Лукашенка

Постійний представник Білорусі в ООН зустрівся з генсеком організації

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко передав особисте послання генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу. Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

Постійний представник Білорусі в ООН зустрівся із генсеком організації. У центрі розмови опинилися глобальні проблеми.

Сторони також обговорили політику санкцій щодо Білорусі.

Послання від Лукашенка може стати підтвердженням чуток про тимчасове скасування американських санкцій проти Білорусі. США нібито припинять дію обмежень на 6 місяців, якщо білоруське керівництво дозволить транзит українського зерна в литовський порт Клайпеда.

До слова, 20 травня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.