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    Німецький виробник зброї готовий надати Україні танки

    Німеччина висловила ініціативу відправити в УКраїну вживані танки - Німецький виробник зброї готовий надати Україні танки
    Німеччина висловила ініціативу відправити в УКраїну вживані танки
    фото з відкритих джерел

    Щоправда, в нашу країну приїде не нова військова техніка, а вживана

    Німецький виробник озброєння Rheinmetall готовий передати Україні бойові танки Leopard 1. Про це повідомляє Spiegel.

    Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про те, що перші Leopard 1 можуть бути доставлені в Україну через шість тижнів.

    Йдеться про 50 екземплярів бойової техніки. Доставка може бути здійснена через дочірню компанію Rheinmetall Italia.

    Щоправда, керівництво компанії-виробника ще має отримати на таку допомогу схвалення федерального уряду Німеччини.

    Зауважимо, що дещо раніше Україна повідомила про намір закупити у Rheinmetall бойові машини піхоти Marder. Компанія відгукнулася та запланувала поставити 35 бронемашин до кінця року.

    Однак, як виявилося пізніше, бронетранспортери роками простоювали на майданчику компанії та тепер потребують ремонту.

    Нагадаємо, Австралія теж готує нову допомогу для України.

    Уже незабаром наша країна отримає протитанкову зброю нового покоління.


    Теги: росія Німеччина війна військова техніка Україна
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    Німецький виробник зброї готовий надати Україні танки