Допомога Україні від США не обмежиться «Джавелінами» - американський експерт

Щоб примусити Путіна відступити, Захід має не лише підтримати реформи, а й надати Україні військову техніку, вважає експерт

Військова допомога США Україні не обмежиться наданням переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це заявив старший дослідник аналітичного центру American Foreign Policy Council Стівен Бланк у статті, опублікованій на сайті Second Line of Defense. «Немає підстав вважати, що сама лише відправка



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Протитанковий ракетний комплекс «Джавелін»

Щоб примусити Путіна відступити, Захід має не лише підтримати реформи, а й надати Україні військову техніку, вважає експерт

Військова допомога США Україні не обмежиться наданням переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

Про це заявив старший дослідник аналітичного центру American Foreign Policy Council Стівен Бланк у статті, опублікованій на сайті Second Line of Defense.

«Немає підстав вважати, що сама лише відправка ракет «Джавелін» (які ще мають прибути до України) достатня, щоб засвідчити серйозні наміри США та переконати Путіна вивести війська з України», - пише експерт.

«Україна все ще відчуває серйозну потребу у засобах військового спостереження та збору інформації, засобах радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам та розвідці. Україні також необхідно з нуля відбудувати свої ВМС», - підкреслює Бланк.

«Щоб примусити Путіна відступити, Захід має не лише підтримати реформи в українській оборонній галузі, урядові та економічні реформи, а й надати їй військову техніку, яку вона не здатна виробляти самостійно», - переконаний він.

«Все вказує на те, що оборонна галузь України значно розвинулась з 2014 року. Але вона - нерівня технологічному рівню Росії у сфері військової розвідки та засобів радіоелектронної боротьби, які використовуються для наведення вогневих ударів», - наголошує дослідник.

Він пише, що Україна могла б надати підтримку НАТО у вигляді транспортних засобів.

«НАТО могло б використати українські транспортні сили для швидкого перекидання сил із Заходу до Центральної Європи та Польщі. Такий крок сприяв би і НАТО, і Києву, та став би дуже очевидним політичним сигналом Москві», - переконаний Бланк.

Наприкінці січня спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США почали підготовку до надання Україні «Джавелінів».

Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що дата отримання Україною Javelin стане відома 2 лютого.

Нагадаємо, що ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

12 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Документ передбачає надання Україні 350 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі санкціонує можливість передавання летальної зброї.

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Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Призначений для ураження бронетехніки і малошвидкісних цілей, які низько літають (вертольотів, БПЛА, винтомоторних літаків, що заходять на посадку). Вартість одного комплексу, в комплекті з 6 ракетами, становить 1,3 млн дол.

Джерело: Українська правда