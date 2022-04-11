Австралія готує нову допомогу для України. Що вона передбачає

Уже незабаром наша країна отримає протитанкову зброю нового покоління

Австралія почала готувати новий пакет допомоги для України, аби ЗС могли протистояти російській армії. Про це повідомила нардеп ВРУ Ірина Геращенко у Telegram.

За її словами, влада Австралії надасть Україні чергову військову допомогу на $20 млн.

«Партія додаткової допомоги від австралійського уряду включає протитанкову зброю і боєприпаси до неї», − уточнила Геращенко.

Зауважимо, що днями Австралія доставила в Україну перші три бронемашини Bushmaster, повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Загалом Австралія передає Україні 20 таких бронемашин ціною 38 мільйонів доларів США, а також виділяє додаткову військову допомогу на суму $20,4 мільйона, що включає протитанкову зброю й амуніцію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія також планує перекидати додаткове озброєння в Україну.

Щоправда, за допомогою цієї військової техніки російські військові планують холоднокровно знищувати українців. І. насамперед, мирних мешканців.