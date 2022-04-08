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    Економіка та фінанси

    Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України

    Берлін спрямує чималу суму на витрати з утримання українців, які втекли від війни - Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України
    Берлін спрямує чималу суму на витрати з утримання українців, які втекли від війни
    фото з відкритих джерел

    Із червня почнуть виплачувати додаткові державні допомоги

    Федеральний уряд Німеччини виділить €2 млрд на витрати з утримання біженців з України. Вони з 1 червня почнуть отримувати базові державні допомоги. Про це повідомляє Handelsblatt.

    Тож біженці отримають більш високі допомоги і краще медичне обслуговування.

    Крім того, буде надана підтримка на більш ранніх етапах інтеграції в ринок праці і, завдяки центрам зайнятості, матимуть Центральний контактний пункт для задоволення своїх потреб.

    Федеральний уряд також зробить значний внесок у витрати на житло. До червня військові біженці з України, які звернулися до влади, вже отримують допомогу – відповідно до Закону про допомогу особам, які шукають притулку.

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що попереднє рішення не покриває всіх фінансових зобов'язань земель і муніципалітетів.

    «Саме тому ми надамо землям одноразову суму у €2 млрд на цей рік, €500 млн з яких призначені муніципалітетам для покриття додаткових витрат на фінансування житла, які ще не покриваються базовими допомогами для тих, хто шукає роботу», – заявив він.

    Нагадаємо, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

    Тим часом на кордоні Мексики та США зібралося 1,7 тис. українських біженців.

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    Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України