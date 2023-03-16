Німецька мережа відправить працівників із Чехії до Росії у відрядження
Торгова мережа через високі прибутки залишається в Росії навіть після вторгнення країни-агресорки в Україну
Німецька мережа супермаркетів Globus вирішила відправити своїх працівників із Чехії до Росії для обміну досвідом роботи. Про це пише видання Seznam Zprávy.
Так, керівником російської мережі є Фолькер Шаар, який 17 років прожив у Росії. Зрештою він переїхав до Праги і зараз звідти керує чеською та російською філіями Globus.
А у квітні частина чеських працівників ще й поїде у відрядження до Росії. У компанії кажуть, що поїздка відбудеться через Туреччину і здебільшого стосуватиметься директорів 16 чеських гіпермаркетів.
Проте у пресслужбі Globus зазначили, що поїздка не буде обов'язковою: працівники самі обиратимуть, чи їхатимуть до Росії.
Німецькі власники мережі пояснюють своє рішення не покидати російський ринок тим, що вони нібито переймаються долею своїх працівників і клієнтів. Проте робота у РФ також приносить мережі великий прибуток. Так, лише за останній рік російська філія принесла €84 млн прибутку – удесятеро більше, ніж філія в Німеччині.
До слова, у березні минулого року «Ашан» відмовився залишати російський ринок, аби не «покидати співробітників, їхні родини та клієнтів».
Згодом стало відомо, що «Ашан» безкоштовно постачав товари армії РФ: деталі скандалу.
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