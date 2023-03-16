Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецька мережа відправить працівників із Чехії до Росії у відрядження

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Німецька мережа відправить працівників із Чехії до Росії у відрядження
Німецька та відома в Чехії торгова мережа Globus втрапила у скандал
фото з відкритих джерел

Торгова мережа через високі прибутки залишається в Росії навіть після вторгнення країни-агресорки в Україну

Німецька мережа супермаркетів Globus вирішила відправити своїх працівників із Чехії до Росії для обміну досвідом роботи. Про це пише видання Seznam Zprávy.

Так, керівником російської мережі є Фолькер Шаар, який 17 років прожив у Росії. Зрештою він переїхав до Праги і зараз звідти керує чеською та російською філіями Globus. 

А у квітні частина чеських працівників ще й поїде у відрядження до Росії. У компанії кажуть, що поїздка відбудеться через Туреччину і здебільшого стосуватиметься директорів 16 чеських гіпермаркетів. 

Проте у пресслужбі Globus зазначили, що поїздка не буде обов'язковою: працівники самі обиратимуть, чи їхатимуть до Росії.

Німецькі власники мережі пояснюють своє рішення не покидати російський ринок тим, що вони нібито переймаються долею своїх працівників і клієнтів. Проте робота у РФ також приносить мережі великий прибуток. Так, лише за останній рік російська філія принесла €84 млн прибутку – удесятеро більше, ніж філія в Німеччині.

До слова, у березні минулого року «Ашан» відмовився залишати російський ринок, аби не «покидати співробітників, їхні родини та клієнтів». 

Згодом стало відомо, що «Ашан» безкоштовно постачав товари армії РФ: деталі скандалу.

Читайте також: «Ашан» відкриває нові магазини в РФ? Роз'яснення компанії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»
Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»
Німецька мережа відправить працівників із Чехії до Росії у відрядження
Німецька мережа відправить працівників із Чехії до Росії у відрядження
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
У Великій Британії загорівся готель з українськими біженцями
У Великій Британії загорівся готель з українськими біженцями
«Будуть тільки ріпу їсти». Путін знову взявся погрожувати європейцям
«Будуть тільки ріпу їсти». Путін знову взявся погрожувати європейцям
У Ростові горіла будівля Прикордонної служби ФСБ (оновлено)
У Ростові горіла будівля Прикордонної служби ФСБ (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
31K
Історія з американським безпілотником не закінчилася
21K
Кремль має хвилюватись? Чому зустрічалися Пригожин та Сєчин
20K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
17K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
12K
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ

Новини

Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Сьогодні, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Сьогодні, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Сьогодні, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Сьогодні, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту