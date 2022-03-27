«Ашан» відреагував на заклик Зеленського піти з РФ

Гендиректор мережі вважає, що треба «продовжувати годувати населення України і РФ»

Французька компанія не закриє магазини країні-агресорці

Французька мережа супермаркетів «Ашан» планує зберегти свою діяльність на території Росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок агресора. Про це сказав генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод в інтерв'ю Journal du Dimanche.

«Найголовніше для нас – зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії – продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України – ред.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідна. Нас легко критикувати, але ми відкриті і діємо для цивільного населення», – заявив Ів Клод.

Він також зазначив, що якщо «Ашан» піде із Росії, то без роботи залишаться 30 тис. осіб, 40% з яких – співробітники і акціонери. Крім того, російські клієнти ритейлера просять його залишитися.

Ів Клод підкреслив, що на території РФ працює 231 магазин, а також інтернет-магазин.

Що стосується України, то в нашій країні працює 43 магазини «Ашан». Гендиректор «Ашан» розповів, що ті українські співробітники мережі магазинів, які покинули свої міста через війну і перемістилися на захід продовжують працювати вже на нових місцях.

«Приблизної 100 українських співробітників, які залишили країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всіх з них дбали, розміщували і наймали в іншому місці», – заявив Ів Клод.

Також він підкреслив, що компанія допомагає підтримувати українських біженців.

«Ми надали понад 2 300 тонн продуктів харчування, 50 тис. гігієнічних наборів і пожертвували більше ніж €2 млн. І наші акціонери вирішили направити частину дивідендів на допомогу біженцям», – додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати «Ашан», який залишився працювати в Росії.

Раніше стало відомо, що французькі компанії, зокрема, «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» та «Декатлон», залишаються в Росії. Про це заявив глава Союзу французьких підприємців (Medef) Жоффруа Ру де Безьє.

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