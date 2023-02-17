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«Ашан» безкоштовно постачав товари армії РФ: деталі скандалу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога

Відома французька компанія «Ашан» безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи оприлюднили розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde.

Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога. Воно складалося з продукції зі складів магазинів та товарів, які волонтери збирали на території супермаркетів. У деяких регіонах постачання організовувалося у взаємодії з органами влади. Окрім того, «Ашан» допомагав військкоматам набирати мобілізованих серед працівників.

У березні 2022 «Ашан» відмовився залишати російський ринок, аби не «покидати співробітників, їхні родини та клієнтів». У пресрелізі, опублікованому через кілька днів після виступу президента України Володимира Зеленського, в якому він попросив французькі компанії вийти з російського ринку, Auchan стверджував, що задовольняє «основні потреби в продуктах харчування». Згідно з документами, отриманими розслідувачами, компанія роздрібної торгівлі, що належить родині Мюльєз, восьмому французькому статку за версією Challenges, схоже, бере участь у військових діях Росії.

Працівник одного з пітерських супермаркетів, з якими поспілкувалися журналісти, сказав, що його колега в березні сказала, що ця «гум допомога» піде на так звану спеціальну військову операцію. Розслідувачі зʼвязалися з керівниками 10 компаній, на які була оформлена гуманітарна допомога. Директор ООО «МТК» Сергій Пома та директорка ООЕ «Енергія-300» Галина Баранова визнали, що товари направлялися саме російським військовим. Деякі вигадували, що вони призначалися нібито їхнім співробітникам. На питання про те, для чого працівникам 700 запальничок, керівниця ООО «Вента» Тетяна Некрасова сказала, що вони боялися «українських диверсій» та відключень електроенергії. Вона заявила, що запальнички були потрібні, щоб топити пічку.

Компанії, обрані для легалізації постачань військовим, повʼязані між собою – вони обслуговують петербурзький «Пассажиравтотранс», який належить міському Комітету з транспорту.

Однак «Ашан» задіяв для постачань не лише магазини з Пітера. В інших містах на території супермаркетів були точки збору «гуманітарної допомоги для Донбасу».

Нагадаємо, раніше повідомлялося,  що окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті «Ашан».

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Теги: бюджет ринок документи гуманітарна допомога харчування

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