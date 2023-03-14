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«Ашан» відкриває нові магазини в РФ? Роз'яснення компанії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ашан» відкриває нові магазини в РФ? Роз'яснення компанії
фото ілюстративне

Компанія завила, що «Ашан» чітко дотримується умов чинних ембарго та санкцій

Французький ритейлер «Ашан» заперечив, що планує розширяти свою мережу в Росії, та назвав свою діяльність місією. Про це йдеться у заяві компанії.

«Після публікації Reuters неправдивої інформації, яка зараз була підхоплена кількома європейськими ЗМІ, Auchan категорично заперечує відкриття нового магазину в Росії», – йдеться в повідомленні.

Компанія наголосила, що не відкриває нових магазинів і не створює нових торгових точок в Росії. Також, за словами французького ритейлера, «Ашан» ніколи не мав планів подвоїти кількість магазинів у РФ.

«Ця «інформація» не згадується ніде в повідомленнях або стратегічних планах Auchan Russia або Auchan Retail. Це підробка», – зауважили в компанії.

Натомість як випливає із заяви, 9 березня, перед тим, як з'явилося повідомлення від Reuters, французький ритейлер «Ашан» оголосив про ребрендинг одного зі своїх магазинів у Москві під торговою маркою «Мій Ашан», який відкрився у 2016 році. Через це могло виникнути враження, що компанія хоче розширитися.

У заяві нагадали, що «Ашан» припинив усі інвестиції у свою російську дочірню компанію, і наголосили, що чітко дотримуються умов чинних ембарго та санкцій і діють у рамках законодавства. Проте необхідність ребрендингу в умовах припинення інвестицій у компанії не пояснили.

«Таким чином, Auchan Retail залишається вірним своєму зобов’язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, щоб дати змогу цивільному населенню цих країн і надалі мати доступ до якісних харчових продуктів за найсправедливішою ціною. Ця місія триває», – підсумували в заяві.

До слова, голова НАЗК пояснив, чи треба забороняти Auchan та Metro, які досі працюють у Росії.

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Теги: росія магазин супермаркет

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