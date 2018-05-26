Нобелівські лауреати просять Меркель втрутитися у справу Сенцова

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Всього під листом поставили свої підписи 363 людини

Більш як 360 активістів і відомих осіб підписалися під листом на ім'я канцлера ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом проявити участь у долі українського режисера Олега Сенцова. Збір підписів тривав три доби, розповіли «Укрінформу» ініціатори акції.

«Всього під листом поставили свої підписи 363 людини», - повідомили ініціатори.

У листі зазначається, що 11 травня 2014 року український кінематографіст і активіст Олег Сенцов і активіст Олександр Кольченко були заарештовані в анексованому Криму за публічну критику вторгнення Росії на український півострів і наводяться деталі «політичного шоу-випробування». У ньому говориться, що час від часу в засобах масової інформації з'являються повідомлення про можливий обмін ув'язненими і навіть передбачаються «обмінні списки» між Україною і Росією.

Процес переговорів йде дуже повільно, немає публічної інформації про досягнуті компроміси, а близько 64 українських політичних ув'язнених як і раніше знаходяться в російських в'язницях.

«Громадяни України страждають від необгрунтованих умов тримання під вартою і зазнають тиску і тортур. Вони втрачають фізичне і психічне здоров'я і назавжди відокремлені від своїх сімей», - пишуть активісти. Вони також наголошують на драматичному погіршенні стану здоров'я Сенцова у зв'язку з голодуванням.

«Олег Сенцов не має бути жертвою політичної несправедливості в Росії. Ми закликаємо вас зробити все можливе, щоб урятувати життя Олега Сенцова й полегшити звільнення українських політв'язнів», - закликали підписанти листа. Серед них лауреати Нобелівської премії Світлана Алексієвич і Герта Мюллер.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.