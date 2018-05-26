Сестра Сенцова розповіла про стан режисера: політв’язень не має наміру кидати голодування

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Стан Сенцова стабільний, повідомила сестра режисера

Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан сьогодні спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН. Про це Наталя Каплан розповіла в ефірі «Громадського радіо».

Вона також повідомила, що наступного тижня Олега Сенцова відвідає адвокат.

«На даний момент стан Олега стабільний, наступного тижня його відвідає адвокат, тоді ми знатимемо більше. Припиняти голодування Олег не має наміру. Поки що невідомо, чи вдавалася російська сторона до примусового годування», — розповіла Каплан.