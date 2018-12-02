Новий президент Мексики склав присягу



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Андрес Мануель Лопес Обрадор втретє балотувався на посаду президента

Обрадор керуватиме країною до 2024 року

Обраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор був приведений до присяги. Про це повідомляє Associated Press.

Церемонія пройшла в мексиканському конгресі. На ній були присутні віце-президент США Майк Пенс, глави країн Латинської Америки і лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін. Представники корінних народів дали Обрадору дерев'яний жезл, що символізує лідерство, а також обдали димом, який повинен очистити його.

Як зазначає агентство, мексиканський лідер вперше взяв участь в церемонії інавгурації корінних народів. Крім того, Обрадор став першим лівим президентом Мексики за 70 років.

Обрадор, який був кандидатом від коаліції «Разом ми зробимо історію» здобув перемогу на президентських виборах, які пройшли в Мексиці 1 липня. За нього проголосували 53,17% виборців - 30 млн 47 тис. Чоловік. Він керуватиме країною до 2024 року. Обрадор брав участь в президентських виборах втретє. До цього він брав участь у виборах в 2006 і 2012 роках.

Після обрання Обрадор заявив, що планує продати президентський Boeing. Він пояснив, що у країни немає грошей, щоб утримувати президентський борт. Політик також заявив про плани відмовитися від покупки восьми військових вертольотів для флоту.

Джерело: РБК