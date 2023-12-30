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Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
«Бавовна» в Білгороді
фото: скриншот відео

45 людей поранені, зокрема чотири дитини

Сьогодні вдень російський Білгород зазнав масованого удару. Унаслідок «прильотів» десять людей загинули, ще 45 – поранені. Про це повідомляє пропагандистське видання «Риа Новости» з посиланням на дані МНС Росії.

«У Білгороді через обстріл ЗСУ загинули дев’ять дорослих та одна дитина, постраждали 45 осіб, з них – чотири дитини», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що українська влада наразі не коментувала події в Білгороді.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Теги: Білгород росіяни обстріл

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