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Білгород під ударом: є загиблі й поранені (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білгород під ударом: є загиблі й поранені (відео)
«Бавовна» в центрі Білгорода
фото з соцмереж

Місцева влада каже про влучення в житловий сектор

У центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. У результаті «прильотів» нібито є загиблі. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram-каналі.

«ЗСУ обстріляли центр Білгорода. За попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей та постраждалі», – написав очільник Білгородщини.

За його словами, відбулося влучення в житловий сектор. Подробиці він пообіцяв надати пізніше.

Українська влада наразі не коментувала інцидент.

Оновлено. За повідомленням російського пабліка Mash, удар було здійснено не лише в по житловому сектору, а й у районі торгового центру «Маяк», де традиційно проводяться новорічні заходи.

Згодом губернатор додав, що під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Російський Telegram-канал Baza пише про чотирьох загиблих і сімох постраждалих. Співробітники поліції перекривають центр міста – усі машини відправляють в об'їзд. Викликано додаткові карети швидкої допомоги. Надзвичайники Білгородської області звернулися до жителів Білгорода з проханням залишити будинки та спуститися в укриття.

Оновлено. Пропагандистське видання «Риа Новости» з посиланням на спецслужби повідомило про шістьох загиблих, ще 24 – поранені.

Оновлено. За останніми даними від МНС РФ, десять людей загинули, сеерд них одна дитина, ще 45 жителів Білгорода – поранені.

Нагадаємо, що ввечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста та пошкодження будинків.

Теги: вибух росія обстріл Білгород

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