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Росія вивозить зерно із морського порту у Феодосії після атаки ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вивозить зерно із морського порту у Феодосії після атаки ЗСУ
Колона з вантажівок сформована у напрямку Керчі
фото: krymr.com

Журналістам вдалось сфотографувати колону із зерновозів в районі Феодосії

Росіяни в паніці почали вивозити з порту Феодосії все награбоване в Україні зерно, після того, як ЗСУ атакували корабель «Новочеркаськ». Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як зазначається, в окупованому Криму була зафіксована велика колона зерновозів на об'їзній дорозі до Феодосії. Колона з вантажівок сформована у напрямку Керчі.

Журналістам також вдалось сфотографувати колону із зерновозів в районі Феодосії.

Відомо, що саме через морський порт Федосії росіяни відвантажували награбоване в Україні зерно, зокрема на балкери під іноземним прапором.

Нагадаємо, українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян «Новочеркаськ» у Феодосії. Опісля у мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного вночі 26 грудня російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії. Зазначається, що на знімках можна побачити, що внаслідок удару корабель частково пішов під воду.

Читайте також: Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
Теги: зерно корабель росіяни Крим

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