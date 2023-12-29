Обстріл столиці: Кількість загиблих зросла до чотирьох людей

Пошуково-рятувальна операція ще триває

У результаті масованого ракетного удару російських окупантів сьогодні, 29 грудня, по Києву кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

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Чиновник уточнив наслідки ворожого ракетного удару по українській столиці.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. «Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох», – йдеться у повідомленні.

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Попко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

У ДСНС уточнили, що тіло загиблої особи було деблоковано з-під завалів зруйнованої складської будівлі. Це жінка.

«Загалом, станом на 15 год. у столиці в результаті атаки загинуло 4 людини та 24 постраждали. Роботи тривають» – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки на столицю вже стало троє людей.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.