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Обстріл столиці: Кількість загиблих зросла до чотирьох людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл столиці: Кількість загиблих зросла до чотирьох людей
Унаслідок ракетної атаки ворога пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці
фото: Ян Доброносов/Facebook

Пошуково-рятувальна операція ще триває

 У результаті масованого ракетного удару російських окупантів сьогодні, 29 грудня, по Києву кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

Чиновник уточнив наслідки ворожого ракетного удару по українській столиці.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. «Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох», – йдеться у повідомленні.

Попко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

У ДСНС уточнили, що тіло загиблої особи було деблоковано з-під завалів зруйнованої складської будівлі. Це жінка.

«Загалом, станом на 15 год. у столиці в результаті атаки загинуло 4 людини та 24 постраждали. Роботи тривають» – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки на столицю вже стало троє людей.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

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Теги: Київ обстріл смерть

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