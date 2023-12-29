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Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за сьогоднішню атаку по Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за сьогоднішню атаку по Україні
Загалом в Україні загинули 26 людей в результаті ранкового масованого обстрілу
фото з відкритих джерел

За масовану ракетну атаку відповідальні чотири високопосадовці російської армії

В мережу виклали прізвища росіян, які відповідальні за сьогоднішній масований ракетний удар по Україні.

Об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти атаковано за вказівкою:

  • Афзалова Віктора Мусавіровича – начальника головного штабу – перший заступник головнокомандувача повітряно-космічними силами, 11-та червонопрапорна армія ВПС та ППО;
  • Єгорова Дмитра Павловича – полковника, командира 182 важкого бомбардувально-авіаційного полку;
  • Варпаховича Миколи Миколайовича – полковника, командира 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії;
  • Пчєли Олега Володимировича – заступника командувача дальньої авіації військових повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ, а також командира літаків Ту-160.
Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за сьогоднішню атаку по Україні фото 1

Нагадаємо, російські окупанти знову атакували Україну ракетами, зокрема вибухи пролунали у Сумській та Черкаській областях. Загалом в Україні внаслідок ранкового масованого обстрілу 26 загиблих, понад 120 людей поранено.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту. Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку. Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палали складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: обстріл війна росіяни

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