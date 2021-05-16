Обвалення трибуни в синагозі: з'явилися нові дані про жертв та постраждалих

У момент обвалу в синагозі будівлі знаходилося близько 600 осіб

Поліція не дозволяла експлуатацію будівлі синагоги, оскільки вона була не добудована

В ізраїльському місті Гіват-Зеєв при обваленні трибуни в синагозі постраждали понад 160 людей, загинули двоє. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали 167 осіб, загинули двоє – 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.

За інформацією телеканалу «Аруц Шева», поліція не дозволяла експлуатацію будівлі синагоги, оскільки вона була не добудована.

«Поліція проінструктувала місцеву раду, що синагогу не можна використовувати. Відповідальність за недопуск вірян є обов'язком місцевої влади... В результаті інциденту загинули як мінімум двоє. Тут була недбалість і безвідповідальність, будуть проведені арешти», – заявив начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Турджеман.

Як повідомлялося, 16 травня в Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги, де перебували кілька сотень людей. У момент обвалу в будівлі знаходилося близько 600 осіб. Під уламками трибуни в синагозі виявили десятки постраждалих, багато з них – важкопоранені

Також повідомлялося, що автомобіль в'їхав у натовп людей в Єрусалимі, є постраждалі.