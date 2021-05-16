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    В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги, де перебували кілька сотень людей

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    У момент обвалу в будівлі знаходилося близько 600 осіб - В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги, де перебували кілька сотень людей
    У момент обвалу в будівлі знаходилося близько 600 осіб
    Скріншот з відео Channel 12

    Рятувальники продовжують розбирати завали в синагозі, поки невідомо, чи є ще під ними люди

    В ізраїльському місті Гіват-Зеєв у синагозі обрушилася трибуна. В результаті щонайменше одна людина загинула та близько 60 постраждали. Про це повідомляє радіо «Кан».

    Зазначається, що в момент обвалу в будівлі знаходилося близько 600 осіб. Під уламками трибуни в синагозі виявили десятки постраждалих, багато з них – важкопоранені, а деякі – без ознак життя.

    Національна компанія Ізраїлю з екстреної допомоги і транспортування пацієнтів просить усіх водіїв у Гіват-Зеєві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.

    Times of Israel з посиланням на медичну службу пише, що 50 постраждалих отримали травми, що не становлять безпеки для життя, а десять осіб перебувають у важкому або критичному стані.

    За даними 13-го каналу ізраїльського телебачення, один з потерпілих під час обвалення трибуни в синагозі помер.

    Прес-служба Армії оборони Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ терміново направив сили в Гіват-Зеєв. У місто направили бійців рятувальної бригади командування тилу, служби по зв'язках з громадськістю та медичні сили Центрального командування для надання допомоги.

    Також до місця трагедії відправили вертольоти з медперсоналом. Рятувальники продовжують розбирати завали в синагозі, поки невідомо, чи є ще під ними люди.

    Нагадаємо, Рада Безпеки ООН сьогодні проводить термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з Сектора Газа, який спалахнув після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    Теги: церква Ізраїль релігія рятувальники
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