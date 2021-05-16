Іран пообіцяв бойовикам «Хамас» підтримку в боротьбі з Ізраїлем

Тегеран вважає, що міжнародна спільнота має «рішуче засудити ізраїльський режим і змусити його припинити руйнування та облогу Сектора Гази»

Влада Ірану вважає удари по цілях у секторі Гази, завдані Ізраїлем у відповідь на обстріл його території бойовиками «Хамас», «геноцидом та злочинами проти людства». Країна планує надати допомогу терористичному угрупуванню.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, пише агентство Irna.

На його думку, міжнародна спільнота має «рішуче засудити ізраїльський режим і змусити його припинити руйнування та облогу Сектора Гази».

Міністр додав, що потрібно створити міжнародний наглядовий орган «для моніторингу та звітування про злочини, скоєні проти палестинського народу».

Також Тегеран планує надати бойовикам «Хамас» всебічну підтримку в боротьбі проти Ізраїлю. Про це заявив глава іранського спецпідрозділу Аль-Кудс у складі Корпусу вартових Ісламської революції Ісмаїл Кані під час телефонної розмови з одним із лідерів терористичного угрупування Ісмаїлом Ханією, пише Deutsche Welle.

Напередодні глава МЗС Ірану скасував запланований візит до Відня для зустрічі з міністром закордонних справ Австрії, оскільки на урядових будівлях країни підняли ізраїльський прапор.

Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».