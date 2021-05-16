Автомобіль в'їхав у натовп людей в Єрусалимі, є постраждалі
Водія, який скоїв наїзд, «знешкодили»
Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот
У Єрусалимі терорист на автомобілі в'їхав у натовп, постраждало шестеро людей.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Теракт стався у Східному Єрусалимі біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра. Внаслідок атаки постраждали декілька людей, достеменно відомо, що травми отримали шість поліцейських. Постраждалих госпіталізували. Стан одного з них оцінюють як середньої тяжкості, інших – як легкий.
Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.
Водія, який скоїв наїзд, «знешкодили». На місці події перебувають рятувальники та медики.
Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.
Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.
Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.
У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.
Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».