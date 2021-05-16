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    Автомобіль в'їхав у натовп людей в Єрусалимі, є постраждалі

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    Водія, який скоїв наїзд, &laquo;знешкодили&raquo; - Автомобіль в'їхав у натовп людей в Єрусалимі, є постраждалі

    Водія, який скоїв наїзд, «знешкодили»

    Фото: The Times of Israel

    Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот

    У Єрусалимі терорист на автомобілі в'їхав у натовп, постраждало шестеро людей.

    Про це повідомляє The Times of Israel.

    Теракт стався у Східному Єрусалимі біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра. Внаслідок атаки постраждали декілька людей, достеменно відомо, що травми отримали шість поліцейських. Постраждалих госпіталізували. Стан одного з них оцінюють як середньої тяжкості, інших – як легкий.

    Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.

    Водія, який скоїв наїзд, «знешкодили». На місці події перебувають рятувальники та медики.

    Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

    Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

    Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».
    Теги: теракт ДТП Ізраїль свята автомобіль поліція Єрусалим
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