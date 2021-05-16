Папа Римський відреагував на ситуацію в Ізраїлі та Секторі Гази

Понтифік у недільній проповіді заявив, що зіткнення в регіоні «загрожують перерости в спіраль смертей і руйнувань»

Папа Римський Франциск відреагував на загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це він висловився в своїй недільній проповіді, повідомляє Vatican News.

Загострення конфлікту свідчить про небажання будувати майбутнє, вважає понтифік.

«В останні дні жорсткі збройні зіткнення переважали в Секторі Газа і Ізраїлі, і вони загрожують перерости в спіраль смертей і руйнувань. Багато людей отримали поранення, багато безневинних людей загинули. І серед них є діти, що жахливо і неприпустимо. Їх смерть – знак того, що немає бажання будувати майбутнє, а є бажання його зруйнувати», – заявив Франциск.

Папа Римський також засудив зростання ненависті і насильства в містах Ізраїлю, назвавши заворушення «серйозною раною» для мирного співіснування між громадянами Ізраїлю, яку буде «складно залікувати», якщо не буде негайного діалогу.

«Невже ми дійсно віримо, що будуємо світ, знищуючи іншого? В ім'я Бога, який створив усіх людей рівними в правах, обов'язках і гідності, а також закликав їх жити разом як брати між собою, я закликаю до спокою і звертаюся до тих, хто несе відповідальність за те, щоб покласти край цьому дзвону зброї і йти стежками світу за допомогою міжнародного співтовариства», – резюмував понтифік.

Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».