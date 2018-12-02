Очільник NASA посварив Ілона Маска за куріння марихуани



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Інцидент з Маском в ефірі радіо спричинив хвилю критики

Якщо Маск хоче відправляти людей у космос, — він більше не може курити та пити в ефірах ЗМІ, заявили у NASA

Адміністратор NASA Джим Бріденстін зробив зауваження засновнику компанії SpaceX, мільярдеру Ілону Маску через вживання алкоголю та куріння марихуани.

Очільник космічного агентства заявив, якщо Маск хоче відправляти людей у космос, — він більше не може курити та пити в ефірах ЗМІ. Бріденстін мав на увазі випадок, коли Маск в інтерв’ю на одній радіостанції в Каліфорнії закурив марихуану та випив віскі.

«Я вам скажу, це не було корисно. І це не викликало довіри. І лідери таких організацій повинні мати на увазі, що не треба робити, коли ви очолюєте компанію, яка запускає астронавтів у космос», — заявив глава NASA.

Інцидент з Маском в ефірі радіо спричинив хвилю критики серед інвесторів його компаній , зокрема Tesla. Так, деякі з них стверджували, що Ілон Маск не може адекватно сприймати ситуацію та виконувати свої обов’язки директора компанії.

Пізніше в NASA анонсували перевірку техніки безпеки компанії Ілона Маска SpaceX та американської авіабудівної компанії Boeing через поширене в інтернеті відео, на якому Маск вживає марихуану під час інтерв’ю одній з радіостанцій.

Джерело: Громадське