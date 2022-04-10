Папа Римський закликав до великоднього перемир'я в Україні

Понтифік закликав не використовувати перемир’я, щоб переозброїтися і відновити бойові дії

Папа Римський Франциск закликав Україну і Росію до великоднього перемир'я у військових діях. Він також закликав Київ і Москву досягти миру в переговорах. Про це повідомляє Sky News.

«Покладіть зброю! Нехай почнеться Великоднє перемир'я. Але не для того, щоб переозброїтися і відновити бойові дії, а для того, щоб досягти миру шляхом реальних переговорів», – сказав понтифік наприкінці служби у Вербну неділю.

10 квітня християни західного обряду святкую Вербну неділю. Понтифік зазначив, що світ готується до перемоги Господа Ісуса Христа над гріхом та смертю, але сьогодні триває війна: Христос ніс хрест, щоби звільнити нас від панування зла. Він помер, щоби царювали життя, любов, мир.

Раніше ряд офіційних російських та білоруських ЗМІ з посиланням на П'єтро Пароліна повідомили, що Ватикан нібито вважає, що «поставки зброї Україні ведуть до загострення конфлікту», проти чого начебто виступає Ватикан. Але інформація про те, що Святий Престол виступає проти відправлення зброї в Україну є неправдивою.

В своєму інтерв’ю П’єтро Паролін також сказав, що Ватикан готовий сприяти можливим контактам між Росією та Україною, щоб зупинити війну.

Раніше Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.