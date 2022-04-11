  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Папа Римський розглядає варіант зустрічі з патріархом Кирилом – Reuters

    Поки Ватикан не повідомив, чи точно відбудеться зустріч Папи Франциска і лідера РПЦ - Папа Римський розглядає варіант зустрічі з патріархом Кирилом – Reuters
    Поки Ватикан не повідомив, чи точно відбудеться зустріч Папи Франциска і лідера РПЦ
    фото з відкритих джерел

    Понтифік у середині червня прибуде до Єрусалима

    Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни Росії проти України. Про це пише Reuters.

    Це може бути їхня друга зустріч. Перша ж відбулась ще на Кубі у 2016 році та стала першою зустріччю Папи й лідера російської православної церкви з часів Великого розколу, який відбувся у 1054 році.

    Додамо, що патріарх Кирило благословив вторгнення Росії на територію України.

    Як відзначають джерела видання, 85-річний Папа має відвідати Ліван 12-13 червня. Вже 14 червня він прилетить до Йорданії й звідти вертольотом вирушить до Єрусалима на зустріч з Кирилом.

    Одне з джерел заявило, що поїздка вже вирішена, однак інше ж відзначило, що це лише один з можливих варіантів.

    Папа Римський неодноразово закликав до припинення війни в Україні і засуджував дії російського керівництва.

    Наприклад, Папа Римський засудив «анахронічного володаря», не називаючи імені Путіна.

    Напередодні Папа Римський закликав до великоднього перемир'я в Україні.

    Тим часом священники Московського патріархату вимагають міжнародного трибуналу для Кирила.

    Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав росіян класти своє життя заради Путіна.

    Нагадаємо, раніше патріарх Кирило вже відзначився новими шокуючими заявами про місію порятунку на території Русі. Очільник РПЦ на початку війни благословив Путіна та російську армію на масові убивства українців.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Ватикан Україна окупація Ліван #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Папа Римський розглядає варіант зустрічі з патріархом Кирилом – Reuters