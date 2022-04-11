Папа Римський розглядає варіант зустрічі з патріархом Кирилом – Reuters

Поки Ватикан не повідомив, чи точно відбудеться зустріч Папи Франциска і лідера РПЦ

Понтифік у середині червня прибуде до Єрусалима

Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни Росії проти України. Про це пише Reuters.

Це може бути їхня друга зустріч. Перша ж відбулась ще на Кубі у 2016 році та стала першою зустріччю Папи й лідера російської православної церкви з часів Великого розколу, який відбувся у 1054 році.

Додамо, що патріарх Кирило благословив вторгнення Росії на територію України.

Як відзначають джерела видання, 85-річний Папа має відвідати Ліван 12-13 червня. Вже 14 червня він прилетить до Йорданії й звідти вертольотом вирушить до Єрусалима на зустріч з Кирилом.

Одне з джерел заявило, що поїздка вже вирішена, однак інше ж відзначило, що це лише один з можливих варіантів.

Папа Римський неодноразово закликав до припинення війни в Україні і засуджував дії російського керівництва.

Наприклад, Папа Римський засудив «анахронічного володаря», не називаючи імені Путіна.

Напередодні Папа Римський закликав до великоднього перемир'я в Україні.

Тим часом священники Московського патріархату вимагають міжнародного трибуналу для Кирила.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав росіян класти своє життя заради Путіна.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило вже відзначився новими шокуючими заявами про місію порятунку на території Русі. Очільник РПЦ на початку війни благословив Путіна та російську армію на масові убивства українців.

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