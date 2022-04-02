Папа Римський розглядає можливість поїздки до Києва

Папа Римський Франциск не виключає можливість свого візиту до Києва

Папу Римського Франциска до України запросили президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Блаженніший Святослав

Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України. Про це повідомляє Reuters.

Під час польоту з Риму на Мальту, Папа Франциск на запитання журналіста, чи розглядає він запрошення української політичної та релігійної влади відвідати Україну – відповів ствердно.

«Так, це запрошення на столі», – сказав понтифік. Більше подробиць він не повідомив.

On the plane to #Malta, I asked Pope Francis whether he is considering the offer to visit Kyiv.

He answered: “yes, it’s on the table” @pontifex_ita @nbcnews #popeinmalta @stampaestera pic.twitter.com/hcXD0UaEtr — ClaudioLavanga (@Lavanga) April 2, 2022

Папу Римського Франциска до України запросили президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Блаженніший Святослав та посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Нагадаємо, Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото). У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей.

Також Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва. Понтифік закликав припинити «неприйнятну збройну агресію».