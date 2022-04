Папа Римський розглядає можливість поїздки до Києва

Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України. Про це повідомляє Reuters.

Під час польоту з Риму на Мальту, Папа Франциск на запитання журналіста, чи розглядає він запрошення української політичної та релігійної влади відвідати Україну – відповів ствердно.

«Так, це запрошення на столі», – сказав понтифік. Більше подробиць він не повідомив.

On the plane to #Malta, I asked Pope Francis whether he is considering the offer to visit Kyiv.

He answered: “yes, it’s on the table” @pontifex_ita @nbcnews #popeinmalta @stampaestera pic.twitter.com/hcXD0UaEtr