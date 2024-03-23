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Одна з країн Європи заборонила роботу Telegram

Надія Карбунар
glavcom.ua
Одна з країн Європи заборонила роботу Telegram
Доступ до платформи в Іспанії буде призупинено 25 березня.
фото з відкритих джерел

Месенджер є четвертим за популярністю у країні, його використовують 19% громадян

Верховний суд Іспанії прийняв рішення призупинити роботу месенджера Telegram у країні. Про це інформує Reuters із посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що чотири медіакомпанії поскаржились – на платформі користувачі можуть вільно завантажувати деякий контент без дозволу правовласників.

Суддя Сантьяго Педрас ухвалив заблокувати Телеграм в Іспанії на час розслідування справи. Оператори мобільного звʼязку повинні будуть слідкувати за виконанням рішення.

Видання повідомляє, що доступ до платформи в Іспанії буде призупинено 25 березня.

ЗМІ повідомляють, що месенджер Telegram є четвертим за популярністю у країні, його використовують 19% іспанців.

Раніше народний депутат Микола Княжицький («Європейська солідарність») заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

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Теги: Микола Княжицький Олексій Данілов небезпека влада Telegram Україна розслідування гроші депутат Європейська солідарність законопроєкт

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