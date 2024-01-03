Чому й навіщо українське суспільство зробили заручником російського Telegram?

Телеграм – це соцмережа, яка не йде на жоден контакт із нашими державними регуляторними органами

Усе настільки небезпечно, незрозуміло й абсурдно і лише набирає обертів, що таки треба вже називати речі власними іменами, а не натяками, як я намагалася робити до цього.

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Отже, кілька констант із нашого інформаційного простору.

•1•

Сьогодні фото обстріляного Києва у вогні в західних медіа нема. Там фото охопленого полум'ям літака з Японії. Так, після обстрілу 29-го фото були. Так, літак, можливо, перебив для світу жах в Україні. Але – сьогодні то був літак. Учора – Ізраїль. Завтра буде ще і ще інше, не з України. Західні медіа не мають і не можуть весь час тримати фокус на нас. Це наше завдання: доносити масовано та безперервно правду про російсько-українську війну світові. Зокрема і за допомогою наших агентів впливу в самих західних медіа. Ви багато чули про таких?

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Тим часом українська держава посилено розвиває… державний телеканал для росіян. Росіян, які у березні цього року 90 відсотками та більше голосів «легітимізують» правління Путіна ще на один термін. А потім зроблять це ще й ще… А також розвиває державний канал для начебто внутрішньо переміщених осіб. (Хіба вони не одна із соціальних груп, але українців? Навіщо для них окремий канал, на якому до того ж про їхні проблеми якраз фактично і немає.) Бо насправді просто роблять електоральний «заділ» на майбутні вибори.

•2•

Телеграм – це соцмережа, яка не йде на жоден контакт із нашими державними регуляторними органами. Це підтверджують члени Нацради. Належить вона росіянину Дурову. Практично ніхто з медіаекспертів не сумнівається, що телеграм контролюється ФСБ. Та ми й так бачимо: фейсбук та інстаграм Росія заборонила, вхід лише через vpn. Ютуб ось-ось заборонить. Телеграм – квітне. Західні донори вкладають величезні кошти у вивчення та протидію дезінформації, якими наповненні телеграм і ще тікток…

Що робить натомість наша держава? З 2019 року влада робить російський телеграм основним майданчиком власної комунікації з жителями України, користуючись при цьому… так. Саме анонімними ТГ-каналами.

Коли починається велика війна, багато українців уже сидить в телеграмі. Що далі робить влада? Державні органи неофіційно дають доступ до інфи про пуски, прильоти з радарів не професійним медіа і навіть не офіційним медіа, не марафону чи «Укрінформу». А дають… анонімним телеграм-каналам. Власні телеграм-канали держоргани з оперативною інформацією запускають тоді, коли люди вже давно підписані на анонімів. Бо там – так, більше оперативної та корисної інфи для фізичної безпеки. Поряд із дезою, трешем, відео- та фотозйомками наслідків прильотів, не санкціонованими відповідними органами, політичними та бізнес-заказняками, мочиловом політичних опонентів влади, рекламою азартних ігор та казино, ets.

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Понад те. Я не відкрию таємниці для тих, хто мене читає. Вся медіаспільнота давно знає. ТГ-канал «Вертикаль» – це ОП. «Джокер», «Карточный домик» – це, скажімо так, наближені до ОП канали. «Труха» і вся її дуже велика мережа, разом, зокрема, з «Батальоном Монако» – навіть боюсь казати, бо там все складніше з тими, хто їх контролює, і від того ще жахливіше.

Так от, саме ці ТГ-канали, близькі до Офісу, весь час «топлять» за анонімний телеграм. Мочать будь-кого, хто сміє критикувати телеграм за анонімність і треш. Учора це було, наприклад, зі мною та Катериною Коберник, сьогодні – з Севгіль Мусаєвою. Саме ці ТГ-канали знецінюють професійну журналістику, витирають об неї ноги. Саме ці ТГ-канали запрошують на офреки до президента (ну «логічно» – ОП сам себе і запрошує). Саме ці ТГ-канали влаштовують розіграші з акредитацією на пресконференцію президента. Тобто роблять президента Зеленського фактично фоном для власних ігор. Або ігор його офісу? Саме цим ТГ-каналам роздає інтерв’ю радник голови ОП Михайло Подоляк. Саме адміна «Трухи» раптом запрошує у свою програму Наталія Мосейчук. Саме ці ТГ-канали мають змогу вести пряму трансляцію з сьогоднішнього масованого обстрілу. Вони, а не державний телемарафон! Телемарафон, який фінансується державою, не веде пряму трансляцію, а «Труха» веде. Має ресурси й доступ, тобто.

Все це ну дуже нагадує ситуацію 2013 року, коли за часів Януковича у новоствореного 112 каналу через голову МВС Захарченка був доступ до оперативної бази поліції, завдяки чому вони випереджали всі інші медіа з подачею новин про гарячі події.

У мене немає сумнівів у тому, що така сама доля, яка врешті-решт знайшла 112 канал і його власників, спіткає з часом і весь цей кагал ТГ-анонімів. Ніхто при цьому, як завжди, не відповість за просування ворожого для українського суспільства агента впливу.

В мене лише запитання: а наша влада зовсім не вміє вчитися на помилках інших?! ОП, президент, врешті-решт, не розуміють, у що вони граються? Вже зробивши головним «медіа» в країні платформу, контрольовану Кремлем. І насправді не контрольовану ними, хоч би що вони там собі про це думали та фантазували.

І чому заручником цього трешу й абсурду зробили українське суспільство?! Чому його роблять заручником Кремля та «радників», які не чують під ногами країну, чорнушних політтехнологів і тг-гопників?