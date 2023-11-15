Данілов назвав головну вимогу до роботи Telegram-каналів

Кремль перший почав використовувати та створювати Telegram-канали для маніпулювання громадською думкою

Головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у своїй публікації щодо основних принципів безпечного функціонування мережі Telegram в Україні.

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«Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів – це анонімність їх власників та відсутність будь-якої відповідальності за поширення неперевіреної, сфальшованої та свідомо маніпулятивної інформації», – написав він.

Секретар РНБО вважає, що власники Telegram-каналів мають перестати бути анонімними.

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«Головна вимога до діяльності Telegram-каналів, це деанонімізація діяльності та дотримання у їхній роботі загальноприйнятих журналістських стандартів. Профілактика загрози – медіаграмотність та постійна робота з виявлення та викриття фактів дезінформації та маніпуляцій», – додав він.

За словами Данілова, люди, відповідальні за поширення інформації, що охоплює та впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі, тому що неназвані автори неодноразово поширювали, наприклад, фотографії результатів роботи ППО, дислокацій військових підрозділів тощо. Ціна розповсюдження цих даних – життя українців.

Також секретар РНБО зазначив, що Кремль перший почав використовувати та створювати Telegram-канали для маніпулювання громадською думкою. Спецслужби РФ ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент. Тому українці мають бути медіаграмотними та вміти відрізняти факти від маніпуляцій, додав Данілов.