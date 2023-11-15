Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов назвав головну вимогу до роботи Telegram-каналів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов назвав головну вимогу до роботи Telegram-каналів
Секретар РНБО вважає, що власники Telegram-каналів мають перестати бути анонімними.
фото ілюстративне

Кремль перший почав використовувати та створювати Telegram-канали для маніпулювання громадською думкою

Головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у своїй публікації щодо основних принципів безпечного функціонування мережі Telegram в Україні.

«Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів – це анонімність їх власників та відсутність будь-якої відповідальності за поширення неперевіреної, сфальшованої та свідомо маніпулятивної інформації», – написав він.

Секретар РНБО вважає, що власники Telegram-каналів мають перестати бути анонімними.

«Головна вимога до діяльності Telegram-каналів, це деанонімізація діяльності та дотримання у їхній роботі загальноприйнятих журналістських стандартів. Профілактика загрози – медіаграмотність та постійна робота з виявлення та викриття фактів дезінформації та маніпуляцій», – додав він.

За словами Данілова, люди, відповідальні за поширення інформації, що охоплює та впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі, тому що неназвані автори неодноразово поширювали, наприклад, фотографії результатів роботи ППО, дислокацій військових підрозділів тощо. Ціна розповсюдження цих даних – життя українців.

Також секретар РНБО зазначив, що Кремль перший почав використовувати та створювати Telegram-канали для маніпулювання громадською думкою. Спецслужби РФ ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент. Тому українці мають бути медіаграмотними та вміти відрізняти факти від маніпуляцій, додав Данілов.

Теги: Олексій Данілов РНБО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому повний перехід економіки України на воєнні «рейки» неможливий
10 листопада, 23:48
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов
Данілов: Україна готова до компромісів, аби стати членом ЄС
10 листопада, 22:16
Переговори нібито про мир потрібні насамперед РФ
Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов
9 листопада, 18:48

Події в Україні

Звільнення Фаріон та окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ. Головне за 15 листопада
Звільнення Фаріон та окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ. Головне за 15 листопада
Партизани розвідали ворожу військову базу на Донеччині
Партизани розвідали ворожу військову базу на Донеччині
В одній з областей України пом’якшено обмеження під час повітряних тривог
В одній з областей України пом’якшено обмеження під час повітряних тривог
Данілов назвав головну вимогу до роботи Telegram-каналів
Данілов назвав головну вимогу до роботи Telegram-каналів
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв
Рашисти посилили репресії проти підлітків
Рашисти посилили репресії проти підлітків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням
9523
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
4786
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
4638
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3848
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
3449
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Сьогодні, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Сьогодні, 14:16
Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»
Сьогодні, 13:10
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
Сьогодні, 12:07
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Сьогодні, 09:02
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту