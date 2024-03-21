Нардеп Княжицький ініціює законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

«Це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців», – Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький («Європейська солідарність») заявив у себе в Facebook, що сьогодні, 21 березня, ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

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«Проблема Telegram – це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку Генштаб ЗСУ прямо каже що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого – ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців», – йдеться у його дописі.

За словами Княжицького, за два роки війни саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини. Депутат додав, що соцмережа «має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто Путін».

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«Ні, ми не пропонуємо заблокувати Telegram. Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу яндекса з однокласніками. По суті йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один з них) приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube», – написав нардеп.

Княжицький пропонує запровадити наступні зміни для Telegram та інших платформ:

вони повинні реагувати на поширення через них такого саме контенту, який вже зараз заборонено поширювати через інші медіа;

вони зобов’язані на запит Нацради з питань телерадіомовлення розкривати структуру власності, а також джерела фінансування;

якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

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Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.