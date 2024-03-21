Що робити з Telegram? Є рішення

За два роки великої війни саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини

«Закон про медіа регулює всі типи засобів масової інформації, за виключенням платформ типу Telegram та їм подібним»

Проблема Telegram – це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку Генштаб ЗСУ прямо каже що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого – ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців.

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Як наслідок, за два роки великої війни саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини. Така собі альтернатива цілодобовому телемарафону. Яка має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто путін.

Ні, ми не пропонуємо заблокувати Telegram. Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу яндекса з однокласніками.

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По суті йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один з них) приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube.

Так сталось, що Закон про медіа регулює всі типи засобів масової інформації, за виключенням платформ типу Telegram та їм подібним. Тобто і платформи типу YouTube, і онлайн-ЗМІ, і телеканали, включаючи іноземні, – для всіх них закон передбачає окреме регулювання. Натомість месенджери типу Telegram в законі хоч і згадуються, але регулювання для них ніякого немає. В умовах, коли за статистикою 72% українців отримували новини саме через Telegram (для порівняння – YouTube лише 16%), це виглядає як мінімум не послідовним.

Що зміниться для таких платформ:

Вони повинні реагувати на поширення через них такого саме контенту, який вже зараз заборонено поширювати через інші медіа (в тому числі в YouTube та онлайн ЗМІ). Йдеться про порн-фію, пропаганду наркотиків, глорифікацію фа-му, виправдовування російської агресії тощо. Перелік заборон залишається тим самим, який існує зараз, і цим законопроектом не змінюється; Вони зобов’язані на запит Нацради з питань телерадіомовлення розкривати структуру власності, а також джерела фінансування – як зараз передбачено для інших медіа та сервісів; Якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, дана платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей. Це відповідає практиці, яка вже зараз існує в Швейцарії та деяких країн ЄС. Наприклад, в Норвегії службовцям заборонено використовувати Telegram та службових пристроях з березня 2023 року приблизно з тих самих причин; Оскільки сили безпеки і оборони повинні мати особливості діяльності через їх специфіку, то обмеження та заборони щодо використання платформ з непрозорою власністю, до них не застосовуються. Вірніше, можуть застосовуватись, якщо це буде встановлено постановою Уряду.

Сподіваюсь, колеги-депутати підтримають цю ініціативу, і ми зможемо встановити прозорі правила діяльності для інформаційних платформ типу Telegram.