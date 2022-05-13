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    У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)

    Будівля військкомату Центрального округу Омська - У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)
    Будівля військкомату Центрального округу Омська
    фото: Om1.ru

    У Росії після вторгнення в Україну почали масово підпалювати військкомати

    13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкомату Центрального округу Омська. Про це повідомляє Om1.ru.

    У результаті розбито щонайменше два вікна, є сліди горіння.

    На місці працювали криміналісти. У пресслужбах російських силових відомствах подію коментувати поки що відмовляються.

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    У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)
    У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)
    У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)
    У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)

    У Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військкомати. Новини про підпали надходили вже з шести регіонів.

    Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова».

    Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

    Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)