У РФ невідомі закидали «коктейлями Молотова» ще один військкомат (фото)

У Росії після вторгнення в Україну почали масово підпалювати військкомати

13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкомату Центрального округу Омська. Про це повідомляє Om1.ru.

У результаті розбито щонайменше два вікна, є сліди горіння.

На місці працювали криміналісти. У пресслужбах російських силових відомствах подію коментувати поки що відмовляються.

У Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військкомати. Новини про підпали надходили вже з шести регіонів.

Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова».

Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.