Придністров'я: невідомі намагались підпалити нафтобазу та військкомат

Через пів години це саме сталося біля будівлі «республіканського» військкомату

В Тирасполі, 13 травня, невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю у будівлю військкомату, а також в бік нафтобази, передає «Главком» з посиланням на молдовські ЗМІ.

ЗМІ Молдови, з посиланням на так зване міністерство внутрішніх справ у Тирасполі повідомляють, що на цей час пожежу вдалося загасити. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, які з'ясовують обставини інцидентів.

«Відомо, що іномарка пересувалася іноземними номерами. У республіці оголошено план «Перехоплення», проводяться заходи, спрямовані на встановлення місце автомобіля», – повідомили в придністровському «МВС».

Перший інцидент стався о 4:15 ранку біля нафтобази, коли невідомий чоловік, підʼїхавши на автомобілі, кинув суміш в бік будівлі, після чого зник з місця події.

Через пів години це саме сталося біля будівлі «республіканського» військкомату. Відомо, що руйнувань та постраждалих немає.

Як повідомляв «Главком», з 25 квітня у невизнаному Придністров'ї відбулася серія провокацій, після чого місцеві керівники оголосили «червоний» код терористичної небезпеки. Після першого інциденту лідер тираспольського режиму Вадим Красносельський звинуватив цьому Україну.

Водночас в Міністерстві оборони України неодноразово заявляли, що територія непідконтрольного Придністров'я може бути використана Росією для наступу на Україну за «білоруським» сценарієм.