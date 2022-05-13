Придністров'я: невідомі намагались підпалити нафтобазу та військкомат
Через пів години це саме сталося біля будівлі «республіканського» військкомату
В Тирасполі, 13 травня, невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю у будівлю військкомату, а також в бік нафтобази, передає «Главком» з посиланням на молдовські ЗМІ.
ЗМІ Молдови, з посиланням на так зване міністерство внутрішніх справ у Тирасполі повідомляють, що на цей час пожежу вдалося загасити. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, які з'ясовують обставини інцидентів.
«Відомо, що іномарка пересувалася іноземними номерами. У республіці оголошено план «Перехоплення», проводяться заходи, спрямовані на встановлення місце автомобіля», – повідомили в придністровському «МВС».
Перший інцидент стався о 4:15 ранку біля нафтобази, коли невідомий чоловік, підʼїхавши на автомобілі, кинув суміш в бік будівлі, після чого зник з місця події.
Через пів години це саме сталося біля будівлі «республіканського» військкомату. Відомо, що руйнувань та постраждалих немає.
Як повідомляв «Главком», з 25 квітня у невизнаному Придністров'ї відбулася серія провокацій, після чого місцеві керівники оголосили «червоний» код терористичної небезпеки. Після першого інциденту лідер тираспольського режиму Вадим Красносельський звинуватив цьому Україну.
Водночас в Міністерстві оборони України неодноразово заявляли, що територія непідконтрольного Придністров'я може бути використана Росією для наступу на Україну за «білоруським» сценарієм.