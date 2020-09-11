На березі річки в Києві чоловік влаштував розбірки зі стріляниною (фото)



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Вравоохоронці виявили у чоловіка предмет, схожий на пістолет, і рушницю Фото: Нацполіція

Зловмисник стріляв із рушниці в бік чоловіка

Київські правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на березі річки в Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Знайомий прийшов до подружжя, яке тимчасово проживає на території одного із островів столичної Троєщини, та вчинив конфлікт, у ході якого вдарив жінку та зробив постріл із рушниці у бік чоловіка.

Для документування події на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

«У ході відпрацювання даної події, ми з’ясували, що чоловік прийшов до подружжя, яке тимчасово проживає на території одного із островів столичної Троєщини та вчинив конфлікт. Жінка намагалась припинити сварку, за що зловмисник вдарив її рушницею по голові, а у бік чоловіка зробив постріл, але, на щастя, не влучив. Внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили місце знаходження підозрюваного. Із залученням спецпризначенців столичного КОРДу та полку поліції особливого призначення № 1, а також працівників річкової поліції зловмисника затримали на тому ж острові», - повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління столичної поліції Андрій Табала.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка предмет, схожий на пістолет, а неподалік знайшли рушницю. Усе вилучене направлено на експертизу.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Деснянського управління поліції оголосили чоловіку підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування з’ясовуються усі обставини та причини конфлікту.

Нагадаємо, 10 вересня у Києві у ТРЦ, що розташований на Оболонському проспекті, сталася перестрілка, внаслідок чого до лікарні госпіталізували 25-річного чоловіка.