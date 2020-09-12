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    На Вінниччині п’яні чоловіки зупинили потяг і стріляли по ньому з пістолета заради відео

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    На Вінниччині поліцейські затримали двох хуліганів, які перекрили залізничний переїзд - На Вінниччині п’яні чоловіки зупинили потяг і стріляли по ньому з пістолета заради відео
    На Вінниччині поліцейські затримали двох хуліганів, які перекрили залізничний переїзд

    Затриманим загрожує від 3 до 7 років в’язниці

    У місті Погребищі Вінницької області двоє місцевих жителів перекрили автомобілем залізничну колію, а один з них стріляв по кабіні потяга — все це заради відео для Instagram. 

    Про це повідомляє поліція області.

    Так, 9 вересня о 6 ранку чоловіки 25 та 28 років перекрили колію позашляховиком, на щастя для них вантажний потяг встиг зупинитися. Після цього один з чоловіків почав бігати колією, а інший — стріляв по кабіні машиніста.

    Чергова по переїзду просила чоловіків зупинитися, але вони на це не відреагували. Усе це вони знімали на відео, а потім опублікували в Instagram. Також в поліції додали, що чоловіки були в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

    На запитання (вже у відділку поліції), навіщо він стріляв, один з хуліганів відповів: «Для контенту».

    Після повідомлення в поліцію на місце виїхали патрульні, які затримали зловмисників неподалік переїзду.

    «В ході огляду автомобіля вилучено пістолет, схожий на газовий, який відправлять на експертизу. Автомобіль Hyundai Santa FE вилучено на арештмайданчик», — йдеться у повідомленні.

    На водія склали адмінпротокол за керування машиною у стані сп’яніння, також поліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу. Затриманим загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

    потяг автомобіль Вінниччина поліція Instagram
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