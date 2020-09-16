Лукашенко попросив у Путіна «певні типи зброї»



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Володимиром Путіним

Лукашенко каже, що влада Білорусі «в змозі утримувати ситуацію» не лише в країні, а й по периметру кордонів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу заявив, що попросив у РФ «деякі типи озброєнь».

Про це повідомляє «Белта».

«Я також просив президента Росії про деякі типи озброєнь. Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані Союзної держави. Боятися нема чого, ми готові на це йти. Останні події показують, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися самі, але не найслабші», – сказав президент Білорусі.

Лукашенко додав, що влада Білорусі «в змозі утримувати ситуацію» не лише в країні, а й по периметру кордонів.

«Якщо хтось думає, що Білорусь ослабла, що не вистоїмо, що Росія відійде в сторону, це для дурнів міркування. Ви можете не сумніватися в нашій надійності в плані оборони нашої спільної Вітчизни - від Бреста до Владивостока», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Росія та Білорусь в жовтні проведуть спільні військові навчання.

До слова, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.

Як повідомлялося, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».