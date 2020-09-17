У Калинівському районі чоловік погрожував сусідці пістолетом



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Жінка не розгубилася і вихопила у чоловіка зброю

16 вересня у селі Вишневе Калинівського району між сусідами сталася сварка. Чоловік почав погрожувати знайомій пістолетом та вдарив. Але жінка також не розгубилася.

Як розповів т.в.о. начальника Калинівського відділу поліції Володимир Олексюк, опитавши потерпілу, слідчо-оперативна група поліції з’ясувала, що між нею та її сусідом виник ситуативний конфлікт, під час якого останній здійснив постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль. Крім того, зловмисник вдарив заявницю пістолетом в голову.

Потерпіла не розгубилась, вихопила у чоловіка зброю, забігла у свій будинок та викликала поліцію. Затримали поліцейські правопорушника неподалік від місця вчинення злочину.

Вилучена зброя направлена на експертизу.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Джерело: Vinbazar